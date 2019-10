Grande festa per i più piccoli: i Bikers fanno la felicità dei più piccoli

Festa per i più piccoli sotto i portici di Palazzo Gotico con “Piace ai…bimbi!!”, manifestazione organizzata dai BACA (Bikers Against Child Abuse) di Piacenza. Giochi di una volta, trucchi di magia, gonfiabili e musica il menù, ma soprattutto un banchetto informativo per far conoscere a tutti la missione dell’organizzazione che a Piacenza conta una ventina di volontari. “I bambini ci riconoscono dai nostri giubbotti di pelle e questa è la ricompensa più bella – hanno detto – il nostro scopo è aiutare i minori che hanno subito abusi, di ogni tipo, collaboriamo con forze dell’ordine e servizi sociali”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà