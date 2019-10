La Casa della salute di Borgonovo presenterà la nuova carta dei servizi

Sabato 26 ottobre verrà presentata a Borgonovo una guida ai servizi della “Casa della salute” della Valtidone. L’occasione sarà un open day durante il quale verrà distribuita la nuova guida che ha come scopo quello di informare in maniera semplice e immediata i cittadini circa tutti i servizi a cui è possibile avere accesso nella struttura punto di riferimento per l’intero territorio.

