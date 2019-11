Pubblico Passeggio tra luci e ombre: già spenti 20 lampioni nuovi per un guasto alla linea elettrica. Disagi per i cittadini

È calato il buio sul Pubblico Passeggio. I nuovi lampioni a led lungo il viale pedonale – inaugurati lo scorso gennaio dall’amministrazione comunale – hanno fatto le bizze. Nei giorni scorsi, infatti, almeno venti punti luce di nuova generazione sono rimasti spenti, creando diverse aree di scarsa visibilità in orario notturno. A lanciare l’allarme, fra gli altri, è stato il cittadino Luigi Poggi sui social network: “Com’è possibile che metà dell’illuminazione a led appena sostituita sul Facsal – ha scritto l’uomo su Facebook – sia già bruciata”. In realtà, la problematica non è dovuta a un sovraccarico delle lampadine, bensì a un guasto sulla linea della corrente elettrica.

Il disagio dovrebbe essere risolto al più presto: l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi, infatti, ha comunicato che una squadra di tecnici ha già ripristinato il funzionamento di 22 lampioni (pari al 75% di quelli fuori uso).