Nonostante il maltempo, oggi confermata la domenica ecologica

Nonostante le pessime previsioni meteo che dovrebbero far registrare rovesci nel corso della giornata di domani, anche per domenica 3 novembre è programmata la nuova “domenica ecologica” prevista dal Piano regionale integrato per l’aria.

Anche in questa giornata saranno in vigore le limitazioni al traffico in atto dal 1° ottobre scorso. Nella stessa giornata sarà possibile utilizzare i bus Seta in servizio sulla rete urbana di Piacenza per tutta la giornata, senza alcuna limitazione di validità oraria al costo di 1,50 euro – per i biglietti acquistati a terra, tramite app Muver/Roger, a bordo tramite emettitrice automatica e convalidati in giornata – o di 2 euro per i biglietti venduti dall’autista. Sono esclusi dall’iniziativa le altre tipologie di biglietti.

Il divieto di circolazione è previsto per queste categorie di veicoli:

• autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1;

• autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

• ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;