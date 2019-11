Annuale raduno ex allievi Collegio San Vincenzo: consegna Premio La Salle

Stamattina, 10 novembre, si terrà, presso il Seminario Vescovile di via Scalabrini, l’annuale raduno degli ex allievi Sanvincenzini Lasalliani della Storica Associazione del “Collegio San Vincenzo con l’assegnazione del premio “La Salle 2019” e con il consueto incontro in nome dell’amicizia maturata sui banchi di scuola. Si parlerà di educazione cristiana, di libertà di educazione, di scuola libera, rifletteremo sulla testimonianza valoriale lasalliana, nel cuore, nella vita e nella professione, nella società, nella cultura, nella scienza.

Il raduno – in attesa di poter tornare finalmente, dopo mezzo secolo, fra le mura restaurate di via S.Vincenzo – si svolgerà presso il Seminario Vescovile di via Scalabrini, con inizio alle ore 9: saluti, testimonianze, passaggio di consegne fra il pas-Presidente Roberto Egalini e il successore Maurizio Dossena; interventi dei rappresentanti nazionali di Fedexal e Confederex e dell’Assessore Jonathan Papamarenghi, nonché delle scuole “S.Giovanni Paolo II” e “S.Orsola”; consegna “premi La Salle” 2019, S.Messa e momento conviviale presso il Seminario.

I “premi La Salle” andranno quest’anno: a Carlo Loranzi, a riconoscimento per la sua intensa testimonianza culturale nella nostra città e per il suo determinante contributo alla rinascita di un antico gioiello dell’architettura religiosa. Agli esponenti piacentini del “Comitato difendiamo i nostri figli”: