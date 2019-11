Bus navetta per il polo logistico, appello del sindaco alle aziende: “Informate i lavoratori”

“Gli operatori della logistica devono pubblicizzare corse e orari del bus navetta”. È la prima richiesta che domani, mercoledì 13 novembre, il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana ribadirà al tavolo convocato in comune con tutti gli operatori della logistica. Il tavolo era stato convocato diversi giorni fa, nell’ambito del rinnovo della convenzione per il bus navetta che ogni giorno fa la spola tra piazzale Gramsci e il polo logistico. Ora, alla luce di quanto accaduto a Romina Silvana Tagni investita mentre stava andando al lavoro in bicicletta, la riunione non potrà non risentire della situazione da “emergenza percorsi sicuri” che in questi giorni si respira in città.

