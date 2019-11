La bestemmia sul muro della fratellanza coperta da un cittadino

Quella bestemmia proprio non riusciva a sopportarla. Così un anonimo cittadino, armato di buona volontà e di un pennello, questa mattina ha provveduto personalmente a coprire la scritta sacrilega che era comparsa sul “muro della fratellanza” dei giardini di Padre Gherardo, in via Giarelli, in città.

Ora naturalmente spetterà al Comune sistemare definitivamente la situazione, ma almeno chi passa di lì non è più costretto a leggere la bestemmia scritta con lo spray a caratteri cubitali.

