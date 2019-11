Il maltempo ferma ancora il calcio dilettanti: stop a Seconda e Terza

E’ arrivata puntuale la sospensione dei campionati provinciali di Seconda e Terza Categoria che dunque anche questa volta si arrendono alla furia del maltempo che sta flagellando l’intero territorio. Dopo il rinvio delle sfide del settore giovanile, la delegazione provinciale della Figc ha imposto lo stop d’ufficio a tutte le gare ad eccezione di quelle in programma su campo in sintetico. Dunque, dalle 14.30, in campo soltanto Turris-Podenzano e, dalle 16.30, Gossolengo Pittolo-Niviano. Per ora rimangono in calendario le sfide che vanno dalla serie D alla Prima Categoria.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA