Successo per l’open day Terrepadane: presentate le novità di New Holland

Proseguirà nella giornata di domenica 24 novembre, dalle 9.30 alle 13, il “Party con New Holland”, al via con successo oggi nella Sede Macchine del Consorzio Agrario Terrepadane di via dell’Agricoltura a Piacenza. Un evento importante anche per lanciare alcune promozioni di Fiat Trattori New Holland, con cui il Consorzio Agrario vanta una storica collaborazione da 101 anni.

Durante l’Open Day è possibile ammirare e conoscere le caratteristiche del trattore T5.105 in esposizione. Il mezzo ha i cingoli posteriori (per ridurre il compattamento del terreno) e rappresenta una novità assoluta, in quanto è il primo trattore a bassa potenza omologato stradale.

