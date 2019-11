Boschetto incantato per i piccoli: 30 novembre si accende l’albero

Un Natale a misura di bambino, arricchito da un “boschetto incantato” che potrebbe addirittura trasformarsi in una nuova area verde cittadina. Si accenderà così la magia delle festività di dicembre in centro storico, con un fitto calendario di eventi, animazioni, concerti e iniziative pubbliche nelle strade principali del cuore di Piacenza. Dopo le polemiche sul ritardo nella pubblicazione del bando di gara, la rassegna natalizia di quest’anno è stata presentata dall’assessore al commercio Stefano Cavalli, l’organizzatrice Valeria Benaglia dell’agenzia Mood, il direttore dell’Ufficio diocesano dei beni culturali Manuel Ferrari e i vari rappresentanti di associazioni di categoria, gruppi no profit, enti e soggetti coinvolti.

Il tutto prenderà il via sabato, 30 novembre, alle ore 17.30, con la cerimonia di accensione del grande albero – alto oltre venti metri – donato dalla cittadina Nella Guidotti di Carpaneto e installato in piazzetta Mercanti grazie al sostegno di Confindustria, Camera di Commercio e Paver. L’inaugurazione sarà allietata da un’esibizione della Banda Ponchielli e del coro Gospel “The Bells”. Parallelamente, verrà attivato anche il “boschetto incantato” con Babbo Natale in piazza Cavalli: chiunque potrà acquistare uno dei pini che compongono l’area; al termine delle festività le cinquanta piantine verranno messe a dimora in città, ipoteticamente in centro storico. Non mancheranno gli espositori nelle casette di legno all’ombra di palazzo Gotico e gli stand per le associazioni messi a disposizione dal Comune, tra cui quello del Consorzio Piacenza Alimentare che promuoverà il progetto “Destinazione Piacenza”.

