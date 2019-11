Tamponamento tra auto, principio di incendio spento da un camionista

E’ stato subito spento dalla prontezza di un camionista il principio di incendio che si era sviluppato in un’auto su strada Val Nure alle porte della città. La Macchina aveva tamponato il mezzo che la precedeva, fermo in colonna. Dal vano motore hanno iniziato a svilupparsi le fiamme, ma l’intervento del camionista ha impedito che potessero estendersi. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e anche i vigili del fuoco.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà