Sviene al volante e provoca un frontale: tre feriti

E’ grave il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì 29 novembre in via Amendola a Castel San Giovanni. Stando a una prima ricostruzione un uomo, dopo essere stato morso o punto da un insetto, si è messo al volante della propria auto assieme a un conoscente, per recarsi al pronto soccorso dell’ospedale valtidonese. A poche centinaia di metri dalla destinazione, però, l’uomo sarebbe svenuto mentre era ancora alla guida, invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un furgone.

Il frontale è stato violentissimo, con il furgone che dopo il tremendo schianto è stato scaraventato all’interno di un portone che da sul cortile di un’abitazione. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Pubblica Assistenza di Castello, che ha portato i tre feriti all’ospedale. Le condizioni più serie sono quelle dell’uomo svenuto per shock anafilattico.