Irrigazione e repellente agli insetti, Terrepadane presenta il sistema X-Pell

La rivoluzione nell’irrigazione a goccia grazie alla prima manichetta con repellente per gli insetti è stata presentata dal Consorzio Agrario Terrepadane e da Rivulis azienda leader del settore. I dettagli dell’innovativo sistema denominato “X-Pell” sono stati illustrati da Paolo Piola, sales manager di Rivulis Italia, mentre il general manager di Rivulis Europe & Africa Eran Ossmy è intervenuto sulla collaborazione con il Consorzio Agrario.

Le sperimentazioni di Terrepadane- dettagliate da Matteo Scaglioni, responsabile del Water Management di Terrepadane, hanno permesso di evidenziare la drastica riduzione di insetti del terreno, con il vantaggio di minor utilizzo di insetticidi e riduzione dei costi.

L’incontro è stato introdotto dal presidente di Terrepadane, Marco Crotti, che ha illustrato la situazione della produzione del pomodoro nel piacentino. Per l’occasione all’esterno del Palazzo dell’Agricoltura è stato esposto il nuovo trattore Smart Trax con i cingoli posteriori (per ridurre il compattamento del terreno) che rappresenta una novità assoluta, in quanto è il primo trattore a bassa potenza omologato stradale.