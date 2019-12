Schianto all’incrocio in via Don Minzoni: auto sfonda un cancello

Violento incidente questa mattina, lunedì 2 dicembre, in via Don Minzoni a Piacenza: due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate all’altezza di un incrocio. Il forte impatto ha scaraventato una delle due vetture contro al cancello di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale. I conducenti dei veicoli coinvolti se la sono cavata con un grosso spavento e qualche ferita superficiale.

