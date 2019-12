Furto in appartamento, i ladri avevano rubato le chiavi di casa lasciate sull’auto. L’indirizzo scoperto dal libretto della macchina

Lasciano le chiavi di casa in macchina e vanno a fare la spesa al supermercato; intanto i ladri, dopo aver scassinato la portiera, prelevato il mazzo di chiavi e controllato sul libretto dell’auto l’indirizzo di residenza, sono andati a razziare l’appartamento. E’ la disavventura capitata a una coppia di piacentini, che al rientro a casa in via Ranieri hanno trovato la camera da letto a soqquadro. Nel bottino sono finite due collane e bigiotteria, per un valore di circa 50 euro. Sul furto indaga la polizia.

