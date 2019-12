Eugenio Caperchione è il nuovo amministratore unico di Asp

Eugenio Caperchione è il nuovo amministratore unico dell’Asp “Città di Piacenza”. Questa mattina, 17 dicembre, la nomina del cda dell’azienda durante il quale l’assessora ai servizi sociali Federica Sgorbati ha comunicato la decisione del sindaco Patrizia Barbieri.

Caperchione è professore ordinario di economia aziendale e preside della facoltà di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Sgorbati afferma: “E’ una personalità di grande spessore e notevole preparazione, non solo in ambito economico-finanziario. Sono certa che insieme potremo raggiungere nuovi traguardi e importanti risultati aventi tutti come unico obiettivo quello di migliorare sempre e diversificare l’offerta e la qualità dei servizi alla persona. Per far ciò occorre spirito di squadra, sacrificio e preparazione e, fortunatamente, in Asp ci sono le basi per lavorare in questo senso”.