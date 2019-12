Dopo l’abbuffata di acquisti di Natale, il 4 gennaio arrivano i saldi

I regali sono appena stati scartati ed è già tempo di saldi. Il 4 gennaio partono gli sconti e si potrà approfittare per acquistare a prezzi stracciati. Anche quest’anno i consumi sono stati all’insegna del risparmio, l’Istat ha calcolato un incremento dello 0,6%, in rallentamento rispetto all’anno precedente.

Il Codacons intanto è tornato alla carica su una “liberalizzazione dei saldi per creare occasioni di acquisto nei negozi durante tutto l’anno”.

Le associazioni di categoria ricordano i consigli da seguire per evitare inconvenienti: dalla possibilità di cambiare un capo lasciato alla discrezionalità del negoziante, alle carte di credito che devono essere accettate, ai capi che devono avere carattere stagionale, all’obbligo da parte del commerciante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.