Colpo grosso in via Santa Franca: i ladri sventrano una cassaforte e portano via gioielli per 15mila euro

Colpo grosso da parte di una banda di ladri che, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio, ha messo a segno un furto in via Santa Franca a Piacenza. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i soliti ignoti sono riusciti a forzare con un grimaldello la porta di ingresso di un appartamento situato al terzo piano. Una volta entrati nell’abitazione i malviventi hanno individuato la cassaforte, nascosta dietro una credenza, per poi sventrarla. Nel bottino sono finiti circa 15mila euro di gioielli. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini del caso.

