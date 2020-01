Il centro perde un altro negozio storico: la “Boutique del pane” chiude i battenti

Chiude definitivamente un altro storico negozio del centro città, “La Boutique del Pane” di via Borghetto 3. Dopo 36 anni di attività, le sorelle Emanuela e Maria Assunta Battini e la loro cognata Danila Canevari, hanno scritto la parola “fine” ad un esercizio noto e apprezzato non solo per il pane fresco ma per tortelli, anolini, lasagne, pisarei, gnocchi, torte e biscotti, tutti usciti da una sapienza artigianale messa a punto nel laboratorio annesso al negozio. “E’ una chiusura naturale e desiderata, dopo tanti anni, non vogliamo lamentarci” dicono le tre titolari che hanno mandato la loro pasta fresca in tutto il mondo grazie ai piacentini che viaggiano e che vogliono portarsi i sapori di casa. Fra i clienti vip, Morandi e la Marchesini. Negli ultimi giorni di dicembre c’è stato un grande via-vai di clienti affezionati venuti a salutare le titolari, con tutta la malinconia per un centro storico sempre più povero di negozi di tradizione.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA