In fiamme un rifugio per senzatetto in via Manzoni. Rogo domato dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, a Fiorenzuola. A innescare le fiamme pare sia stata una stufa di fortuna utilizzata da alcuni senzatetto, che trovano rifugio in una palazzina abbandonata nei pressi dell’ex albergo Sole, all’incrocio tra via Europa e via Manzoni. Sul posto è subito intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Fiorenzuola, che ha domato il rogo. Stando a una prima ricostruzione si escludono feriti.

