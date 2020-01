Sanitari, residui di cantiere e mobili: discarica abusiva in un campo a Montale

“Sembra proprio che qualcuno abbia deciso di scaricare abusivamente in un campo a Montale tutto l’esito dei lavori di ristrutturazione di un bagno”. La segnalazione arriva dai residenti della zona, che hanno visto spuntare in un terreno all’incrocio tra via Martelli e via Stradiotti, a Piacenza.

Mattoni, piastrelli, cassetti e persino un water: si trova davvero di tutto, compresa una tanica di benzina. “E’ la conferma di come in questa zona, specialmente nelle ore notturne, accada davvero di tutto”, concludono amaramente i cittadini.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà