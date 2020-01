Cattiva gestione dei cani, 38 multe nel 2019. “Il dogo non era pericoloso”

Nel 2019, la Polizia municipale di Piacenza ha inflitto 38 contravvenzioni per il mancato uso del guinzaglio e per l’indebita custodia dei cani. Ecco riassunte le cattive abitudini del rapporto fra uomo e amici a quattro zampe che, nell’arco dell’anno scorso, sono sfociate in provvedimenti da parte delle forze dell’ordine.

“Sul territorio piacentino si cerca di fare anzitutto prevenzione, un impegno che nei prossimi mesi proseguirà attraverso una serie di incontri educativi nella sede del canile municipale – spiegano dal Comune -. A proposito dell’intervento della mattina di lunedì 13 gennaio. quando un dogo argentino è sfuggito al suo proprietario seminando il panico in centro storico a Piacenza, le guardie zoofile hanno fatto sapere che il cane non era pericoloso”.

