Nel pomeriggio arriva Matteo Salvini. Ecco come cambia la viabilità

Viabilità modificata e misure di sicurezza rafforzate in vista dell’arrivo a Piacenza di Matteo Salvini, con il senatore della Lega atteso a Piacenza questo pomeriggio, 14 gennaio. Per quanto riguarda il comizio elettorale in piazza Cavalli (fissato per le 18.30), dalle 15 alle 20.30 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, lungo l’intero perimetro della piazza, che verrà chiusa al traffico dalle ore 17 o, in caso di variazioni al programma, già dalle 16. Per le linee urbane del trasporto pubblico sarà consentito il transito sino alle 17.30 (con anticipo alle 15.30 qualora il divieto di transito si applichi dalle 16).

Dalle 16 alle 20.30 le postazioni dei taxi in via Sopramuro e via Cavour verranno trasferite presso il parcheggio del Cheope in via IV Novembre. Per monitorare l’affluenza di pubblico, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, saranno transennati gli accessi a piazza Cavalli da Galleria della Borsa, vicolo da Cagnano e portici di Palazzo Mercanti, via XX Settembre e piazzetta S. Francesco, via Sopramuro. I varchi di accesso saranno collocati all’altezza dell’intersezione con via Cavour e via XX Settembre, via Cittadella e via Mazzini, via Calzolai e via Illica, largo Battisti e vicolo da Cagnano. Contestualmente si procederà alla chiusura del portone di accesso a piazzetta Pescheria, cortile di Palazzo Gotico, per chi proviene da piazzetta Grida.

Annullato, invece, l’appuntamento previsto in mattinata al mercato della Farnesiana in piazza Paolo VI. Sono pertanto annullati i provvedimenti di divieto di sosta originariamente stabiliti.