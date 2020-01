Besurica, terminata la riqualificazione degli spazi verdi e dell’area giochi

In via Perfetti

Nuova pavimentazione dei vialetti, recinzione degli spazi gioco. E’ l’intervento di riqualificazione degli spazi verdi e dell’area giochi di via Perfetti alla Besurica, terminato in questi giorni.

L’intervento ha riguardato, da un lato, il ripristino dei vialetti pedonali con la rimozione della pavimentazione e la posa di nuovi camminamenti in pietra di Luserna. Dall’altro ha comportato la recinzione degli spazi gioco – per un perimetro di 192 metri – accessibili ora attraverso un cancelletto pedonale e un cancello carraio per gli ingressi di manutenzione.