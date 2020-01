“Fare Cinema”: partono due corsi per sceneggiatori e produttori

Presentata l’offerta formativa per l’anno 2020 di Fondazione “Fare Cinema”, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini: sono due i corsi proposti, in sceneggiatura e produzione, realizzati con risorse del “Fondo sociale europeo” e della Regione Emilia Romagna, in attuazione del programma regionale 2018-2020 in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della Legge Regionale 20/2014.

“Scrivere per il cinema: lo sceneggiatore, dall’idea al film”: è un corso gratuito strutturato in 600 ore totali, di cui 200 d’aula e 400 di project work, e tenuto da Valia Santella (titolare del corso), reduce dal grande successo de “Il traditore” (Nastro d’Argento 2019, candidato italiano agli Oscar 2020) di cui firma la sceneggiatura. Si svolgerà principalmente a Bobbio da marzo 2020 a dicembre 2020.

L’altro corso: “Il produttore cinematografico tra creatività e innovazione” vedrà come docente principale Gianluca Arcopinto: già direttore artistico del corso di Produzione al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha prodotto, organizzato, distribuito più di cento film, unico in Italia a distinguersi soprattutto nella produzione di opere prime in maniera sistematica. Ha accompagnato all’esordio registi quali Matteo Garrone, Paolo Genovese, Vincenzo Marra, Cesar Meneghetti e diretto i film ‘Nichi’ e ‘Angeli distratti’.

Questi percorsi formativi, altamente qualificati e qualificanti, sono rivolti a residenti e domiciliati in Emilia Romagna che abbiano spiccato interesse per l’ambito della sceneggiatura nonché conoscenze e capacità attinenti tale area professionale. Anche in questo caso, si tratta di un corso gratuito con durata complessiva di 300 ore (200 di aula e 100 di project work). Luogo delle lezioni sarà principalmente Bobbio, con svolgimento da marzo 2020 a dicembre 2020.

L’accesso a entrambi i corsi è a numero chiuso, e sono previsti in tutto 12 partecipanti per ciascun corso. Chi desidera candidarsi ad uno dei due corsi deve inviare la scheda d’iscrizione (corredata degli allegati richiesti specifici per ciascun corso) all’indirizzo e-mail: [email protected] entro e non oltre il 6 marzo 2020.

