Laboratori, spettacoli e mostre: è il Carnevale Piacentino 2.0

Torna il Carnevale Piacentino, e sarà in versione 2.0. Dal 21 al 23 febbraio il teatro Trieste 34 e il quartiere Roma ospiteranno laboratori e feste per celebrare il carnevale: quelli destinati ai ragazzi più grandi, dai 14 ai 25 anni, si terranno dalle 14 alle 18 e sono finalizzati alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, mentre quelli per i più piccoli, dagli otto fino ai 14 anni, sono in programma dalle 17 alle 18.30 e offriranno ai bambini la possibilità di costruire le maschere della tradizione piacentina.

L’idea è quella di recuperare la tradizione piacentina delle maschere tradizionali che diventeranno protagoniste della festa, oltre a valorizzare e ripopolare spazi della città con caratteristiche di degrado o considerati “a rischio”. La rassegna prevede anche altri appuntamenti: innanzitutto due spettacoli e una mostra. A spiegare il programma sono state Claudia Passaro, Talita Ferri e Ottavia Marenghi che, dopo aver frequentato lo stesso teatro e avere lavorato assieme, hanno pensato ora a organizzare un Carnevale Piacentino.