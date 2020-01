“Auto sempre posteggiate sul marciapiede”. E’ allarme sosta selvaggia

“Auto e furgoni sul marciapiede, oppure in divieto di sosta sul lato opposto della strada”. Alcuni abitanti di via Scarabelli, un’arteria compresa fra via IV Novembre e viale Dante, hanno segnalato la sosta selvaggia che regna sovrana lungo l’intera carreggiata. “Mia madre ha ottant’anni – commenta un residente – e spesso deve scendere dal marciapiede e passare in mezzo alla strada a causa dei mezzi posteggiati a cavallo del passaggio pedonale”.

