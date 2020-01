Museo della Poesia: 50mila euro per salvarlo. Nuova sede in via Genocchi

Un accordo dal valore di cinquantamila euro per salvare e cambiare veste al “Museo della Poesia” di Piacenza. La triplice firma all’intesa è finalmente arrivata: la fondazione diocesana “Opera Parrocchiale”, la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano garantiranno risorse economiche e spazi gratuiti all’ente museale che fino a pochi mesi fa rischiava di chiudere a causa delle spese d’affitto troppo alte sostenute nei locali privati di via Pace. La nuova sede del “Museo della Poesia” sarà la chiesa sconsacrata di San Cristoforo in via Genocchi, nella quale verrà esposta la collezione di libri antichi, riviste letterarie e testi di autori contemporanei. La Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano erogheranno 10mila euro a testa per la ristrutturazione dello storico complesso oratoriale e 15mila euro ciascuna per provvedere all’allestimento museale e all’acquisto di arredi in sintonia con lo stile barocco dell’edificio.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà