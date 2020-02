Svaligiano camion di un trasportatore: rubati 24 scatoloni con merce nuova. Due denunce

Sul furgone c’erano 24 scatoloni di merce varia, rubati a un trasportatore della logistica. Due uomini sono stati denunciati per ricettazione. Si tratta di due romeni, di 31 e 58 anni, che nella notte del 31 gennaio, sono stati notati dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza mentre percorrevano a forte velocità una strada sterrata nella zona del polo logistico di Piacenza.

Da un controllo nel vano posteriore del mezzo sono stati trovati numerosi articoli nuovi ed ancora imballati: cordless, cellulari, asciugacapelli, rasoi e spazzolini elettrici, confezioni di profumo e un diffusore di aromi. Sempre nel furgone, poi, sono stati rinvenuti alcuni cartoni di imballaggio di solito utilizzati da una nota azienda di e-commerce con ancora applicate alcune etichette con i nomi dei destinatari delle spedizioni, che erano stati aperti e svuotati del contenuto.

I due complici sono stati quindi portati in caserma per gli accertamenti del caso. I militari del Radiomobile hanno accertato che tutto il materiale era stato da poco affidato dalla sede di Amazon di Castel San Giovanni ad un vettore e caricati su un semirimorchio che nella stessa nottata doveva essere portato nel deposito in provincia di Firenze.