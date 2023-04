In garage bici e attrezzi per 45mila euro, rubati a una corsa. Due denunce

In auto avevano due biciclette di valore, un Iphone appena comprato e 150 pacchetti di sigarette, mentre in garage nascondevano un’altra bici di valore, attrezzi e utensili edili, una motosega, 11 valigette da lavoro e un tassellatore, per un valore totale stimato di circa 45mila euro.

Sono stati i carabinieri di Rivergaro qualche giorno fa a Piacenza a notare due uomini di 52 e 56 anni, mentre stavano scaricando due biciclette da corsa, una del valore di 9mila euro e l’altra di 10mila, che dopo il controllo effettuato erano risultate provento di furto messo a segno a Desenzano del Garda in occasione della manifestazione ciclistica “Gran Fondo Colnago 2.0”. In auto avevano anche un Iphone nuovo e 150 pacchetti di sigarette, per un valore di circa 2milaeuro, acquistati con una carta di credito/debito intestata ad altra persona e rinvenuta nella stessa autovettura. In garage, i due avevano nascosto, un’altra bicicletta del valore di 8mila euro circa, una motosega, 11 valigette da lavoro con utensili per elettricisti e artigiani edili e un tassellatore, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza e quindi verosimilmente proventi di furti.

Le biciclette sono state restituite ai proprietari che ne avevano denunciato il furto, tutto il restante materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

“Se qualche attrezzo è riconosciuto, si possono contattare direttamente i carabinieri di Rivergaro al 0523.958657 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00″ – fanno sapere i militari.