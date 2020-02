Carabinieri, superlavoro su strade e locali pubblici: raffica di denunce

Fine settimana di controlli del territorio per i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza.

Il bilancio è di sette automobilisti denunciati perché guidavano ubriachi, un minorenne e due giovani denunciati per porto d’armi od oggetti atti ad offendere, uno straniero denunciato per inosservanza sulla normativa degli stranieri, un pregiudicato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, due uomini denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, otto giovani segnalati come assuntori di droga, un titolare di un bar denunciato per aver servito una bevanda alcolica a persona in manifesta ubriachezza. Sette patenti ritirate, due autovetture sottoposte a fermo amministrativo, sette semi di papavero e venti grammi di droga sequestrata.

A seguito dei controlli lungo le strade i militari dell’Arma hanno controllato quasi 150 veicoli e oltre 250 persone, effettuato quasi 40 perquisizioni e controllato 8 locali pubblici.

Sette guidatori sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: quattro stranieri, tra i 35 e i 52 anni, residenti tutti in provincia di Piacenza – a Cortemaggiore, Caorso e Alseno – e tre giovani automobilisti tra i 33 e i 40 anni, residenti in città e a Podenzano, erano alla guida con un tasso alcolico tra 1,50 grammi per litro ed addirittura 2,81 grammi per litro. A tutti gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida e per due di loro è scattato anche il sequestro amministrativo del mezzo. Uno di loro poi aveva in auto un frangi vetro ed un lungo coltello a serramanico, per questo è stato denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Stessa sorte è toccata ad un 17enne che andava in giro con in tasca uno storditore elettrico ed a un 26enne pregiudicato genovese ma residente a Castel San Giovanni che oltre ad un manganello telescopico aveva con se ed in casa 10 grammi di marijuana e 7 semi di papavero e quindi è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Uno straniero di 19 anni controllato in strada a piedi non aveva il permesso di soggiorno perché mai conseguito. Ad un ulteriore controllo è risultato poi colpito da un decreto di espulsione emesso da pochi giorni dal questore di Novara. Un pregiudicato per reati contro la persona di 30 anni residente in provincia di Pavia, è stato fermato palesemente ubriaco e dichiarava falsamente la propria residenza. Portato in caserma ed approfonditi gli accertamenti è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Il titolare di un bar in Borgonovo Val Tidone è stato sorpreso a somministrare alcol ad una persona già ubriaca e per questo è stato denunciato.

A Monticelli, un 65enne pregiudicato residente a Cremona è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé eroina. Otto persone, poi, sono state segnalate quali assuntori di droga: un 24enne residente in provincia è stato sorpreso a consumare eroina, un 32enne aveva 9 grammi di marijuana e a Monticelli, in aperta campagna al confine con la provincia di Cremona, due gruppi di giovani tra i 23 e i 46 anni – tre stranieri e tre italiani si erano riuniti per consumare 10 grammi di cocaina.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 1 grammo di eroina, 10 grammi di cocaina e 19 di marijuana e 7 semi di papavero.