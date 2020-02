Uomo trovato morto nel sottopasso di via dei Pisoni con ferite alla testa, mistero sulle cause

Un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto questa mattina all’alba nel sottopasso di via dei Pisoni, vicino alla stazione ferroviaria. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso, anche la Volante della polizia per cercare di capire le cause della morte.

L’uomo, a quanto pare un nordafricano, presentava infatti alcune ferite ed escoriazioni al viso e al capo, quindi sono scattati gli approfondimenti. La salma è a disposizione della Procura, nessuna pista è per il momento esclusa.

