Weekend più dolce dell’anno: il cioccolato invade piazza Cavalli

Sarà il weekend più dolce dell’anno. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle 9 alle 19.30, arriva in piazza Cavalli, a Piacenza “Cioccolato da amare e non solo”, evento che vedrà la presenza di 18 espositori provenienti da tutta Italia e dal Belgio. Ci saranno specialità come gianduiotti, tartufi, oltre al produttore locale “Bardini” con il suo Graffione al Maraschino. Previsti anche show-cooking per i più piccoli e iniziative di beneficenza: il ricavato dei trucca-bimbi andrà alla Croce Rossa di Piacenza per i suoi progetti a sostegno dei minori, parteciperanno anche i ragazzi disabili di Unicoop e della Geocart.

