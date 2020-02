Piazza Cavalli “ghiotta” di cioccolato con stand da ogni parte d’Italia

Si è aperto stamattina il fine settimana più dolce dell’anno. In questi due giorni, sabato e domenica, Piazza Cavalli si è infatti trasformata nella piacevole cornice dell’iniziativa “Il cioccolato da amare… e non solo”, manifestazione organizzata dal consorzio Mercanti di Qualità di Piacenza in collaborazione con Comune, Fama Agency, Confcommercio e Fiva. Per tutto il weekend dell’8 e 9 febbraio, quindi, diciotto espositori propongono le proprie specialità di cioccolato ai cittadini. Arrivano da tutta Italia: Verona, Treviso, Genova, Parma, Alessandria, Pavia, Bergamo, Ragusa, Brianza, Agrigento, Torino, più uno dal Belgio. Piacenza risponde presente anche con la cioccolateria Bardini, protagonista con il suo Graffione al Maraschino.

