Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore un 33enne, ennesima vittima sulle strade piacentine

Ennesimo sabato sera di sangue sulle strade piacentine: dopo le morti delle scorse settimane, un uomo di 33 anni ha perso la vita lungo la strada Provinciale 37, tra Sarmato e Borgonovo. Per cause da accertare, poco dopo le 22, l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo, una Renault Clio, e si è schiantato contro un albero ai margini della carreggiata. Inutili i soccorsi, molto tempestivi, degli uomini del 118 di Piacenza e Castel San Giovanni. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dall’abitacolo della vettura. La vittima è un 33enne bulgaro, operaio, residente a Sarmato. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale.

