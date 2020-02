Due bancomat fatti saltare nella notte a Monticelli e Fiorenzuola, ladri in fuga

Doppio assalto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio a Monticelli e Fiorenzuola, dove una banda di ladri ha fatto esplodere due bancomat. Il primo raid è avvenuto in via Martiri della Libertà a Monticelli, dove i malviventi hanno sventrato lo sportello di una filiale della Banca di Piacenza. Da una prima ricostruzione delle guardie giurate di Ivri e dei carabinieri di Caorso, subito giunti sul posto, pare che nulla sia stato trafugato. Poco dopo, i delinquenti hanno fatto esplodere il secondo bancomat, questa volta in Corso Garibaldi a Fiorenzuola. A saltare in aria è stato lo sportello della banca Intesa Sanpaolo. Anche in questo caso i ladri sono fuggiti a mani vuote. Ingenti i danni ad entrambe le strutture. Indagano i carabinieri di Fiorenzuola e Piacenza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà