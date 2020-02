Paura sulla Provinciale 11: Bmw esce di strada, due giovani all’ospedale

Ennesimo incidente lungo la strada Provinciale 11 in località Mottaziana, nel comune di Borgonovo. È accaduto poco prima delle 23: una Bmw, con a bordo due giovani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 27, è uscita autonomamente di strada mentre procedeva in direzione Borgonovo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 di Piacenza e Castelsangiovanni, oltre alla Pubblica Assistenza di Borgonovo: i due feriti hanno riportato ferite e contusioni molto serie, in particolare il ragazzo è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono gravissime. Dopo lo schianto, dalla vettura fuoriusciva parecchio fumo: sono stati i vigili del fuoco di Castel San Giovanni ad intervenire e a procedere con le operazioni di messa in sicurezza.

