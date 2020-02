Sbanda e finisce con l’auto a ruote all’aria nel canale: l’acqua invade l’abitacolo, conducente estratto da alcuni passanti

Grave incidente oggi, giovedì 20 febbraio, lungo la strada Agazzana, nei pressi dello svincolo che conduce a Vallera. Un’auto, per cause da accertare, mentre procedeva in direzione Piacenza, poco prima delle 14.30, ha improvvisamente sbandato prima di terminare la propria corsa in un profondo canale situato ai margini della carreggiata. A bordo della Fiat 500 un uomo e il suo cane. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura ed è stato estratto da alcuni volontari Anpas, casualmente in transito in quei frangenti. Le condizioni dell’uomo sono piuttosto serie ed è stato condotto in codice rosso da un’ambulanza della Croce Rossa. L’acqua presente nel canale ha invaso l’abitacolo creando ancor più apprensione. Sul posto anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza. Gravi ripercussioni sul traffico, lunghe code si sono create lungo la trafficata arteria provinciale.

