Chiusa la Mae di Fiorenzuola. Controlli sui dipendenti dopo il sospetto contagio di un manager

Sono scattate le misure di emergenza alla ditta Mae di Fiorenzuola, l’azienda nella quale lavora il manager ritornato dalla Cina, il quale ha cenato nelle settimane scorse con il 38enne di Codogno ricoverato in gravi condizioni per contagio da Coronavirus. Sono in atto i controlli su tutti i dipendenti della ditta.

