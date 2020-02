Anche Castel San Giovanni ha il suo presidio medico avanzato

Anche Castel San Giovanni ha da questa mattina, martedì 25 febbraio, il suo presidio medico avanzato montato dalla Croce Rossa di Piacenza all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale. Si tratta del terzo presidio allestito in questi giorni nella nostra provincia a causa dell’allerta per il Coronavirus, dopo quello di Piacenza e Fiorenzuola. Anche in questo caso la struttura fungerà da pre-filtro per coloro che si recheranno al pronto soccorso: i pazienti saranno accolti e, dopo una prima verifica, indirizzati ai servizi ospedalieri. Sarà reso operativo solo in caso di emergenza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà