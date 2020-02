Rientrata la salma dell’ingegnere rimasto ucciso in Giordania

E’ ritornata in Italia la salma dell’ingegnere piacentino Alessandro Ghisoni morto in uno sfortunato incidente avvenuto lo scorso giovedì a Petra, in Giordania. La salma è stata riportata in Italia da un cargo dalla Giordania passando attraverso Dubai. Ad accoglierla i parenti. Alessandro Ghisoni era stato colpito da un sasso che si era staccato dalla sommità di un canyon di Petra. Con la moglie Sonia e i cognati stava visitando le antiche rovine.

