Presunti maltrattamenti all’asilo Farnesiana, indagate quattro maestre

Sono quattro le maestre indagate dalla Procura di Piacenza in merito alla vicenda dei presunti maltrattamenti ai bambini dell’asilo nido Farnesiana. Le indagini si sono chiuse e ora le indagate avranno venti giorni di tempo per mettere in campo azioni difensive. Per tre di loro il reato ipotizzato è maltrattamenti, mentre per la quarta è di abuso di mezzi di correzione. I fatti risalgono al 25 maggio scorso.

