Partito il processo alla maestre della Vittorino, sarà a porte chiuse

E’ iniziato oggi in tribunale a Piacenza il processo a due maestre della scuola elementare Vittorino Da Feltre, accusate di aver maltrattato bambini di una classe terza.

Il giudice Sonia Caravelli ha respinto quasi tutte le eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati difensori e dagli avvocati di parte civile, a parte la richiesta (da parte dei difensori) di celebrare il processo a porte chiuse.

Saranno sentiti i bambini in audizioni protette e gli agenti della polizia municipale che hanno svolto le indagini del caso, oltre ad altri testimoni. Verranno inoltre visionati i filmati registrati in aula con le telecamere nascoste dagli inquirenti.

