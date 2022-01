Maltrattamenti al nido della Farnesiana, il perito: “Video non originale ma una copia”

Il filmato parte integrante di indizi e prove di accusa per le maestre dell’asilo nido della Farnesiana non sarebbe originale, ma una copia. E’ quanto emerso nel corso dell’incidente probatorio dedicato al procedimento che vede sotto accusa le maestre per aver maltrattato i bambini. Il filmato è stato analizzato da un perito, il quale ha fatto sapere che non vi sono accelerazioni, che non vi sono state manipolazioni da parte dei carabinieri che lo hanno consegnato, ma che però non sarebbe il filmato originale. Delle indagini del caso si erano occupati i carabinieri della stazione Levante di via Caccialupo coordinati dalla Procura della Repubblica. Contattati gli avvocati difensori delle maestre, si sono limitati a replicare che parleranno di questa vicenda solo nel momento opportuno e nelle sedi opportune.

