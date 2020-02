Spesa e farmaci a casa per anziani e persone fragili, con la Pubblica Sant’Agata

A Rivergaro i farmaci e la spesa arrivano direttamente a casa di anziani e persone fragili grazie ai volontari della Pubblica assistenza Sant’Agata. Una iniziativa solidale che dà l’esempio.

Molti servizi della associazione sono stati sospesi, tranne l’emergenza, ma nonostante le forze ridotte in rispetto a quanto richiesto dai provvedimenti di contrasto al Coronavirus, uomini e donne della Pubblica si sono inventati un servizio semplice e concreto di aiuto ai più fragili. Spesa e consegna di farmaci a domicilio, appunto. Non c’è contatto fisico, e gli operatori sono informati sulle precauzioni da tenere. Il servizio è gratuito (attenti quindi a eventuali truffatori o improvvisati volontari fai-da-te) e si estende anche a chi è impossibilitato ad uscire di casa. Per informazioni si può contattare il numero 0523.957999 e la richiesta è quella di passare parola nel caso si conoscessero persone potenzialmente interessate al servizio.

