Messe ancora sospese in città. Oggi alle 11.00 rito in diretta su Telelibertà

Con le messe ancora sospese in città a causa del rischio contagio da Coronavirus, grazie ad uno speciale accordo con la Diocesi i fedeli piacentini potranno assistere direttamente da casa alla celebrazione di oggi, domenica 1 marzo, alle 11.00 in diretta su Telelibertà (canale 98).

La celebrazione eucaristica, che si terrà nella cappella vescovile, sarà presieduta dal vescovo Gianni Ambrosio. La trasmissione sarà visibile in streaming sul sito della Diocesi (www.diocesipiacenzabobbio.org) e, come detto, in diretta su Telelibertà.