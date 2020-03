Nuove regole per i monopattini: casco e giubbotto catarifrangente

Sono entrate in vigore le nuove norme per la circolazione dei monopattini elettrici, ormai sempre più diffusi anche sulle strade piacentine. I contenuti principali stabiliti dal decreto-legge “milleproroghe” sono questi:

ETÀ MINIMA – Il monopattino elettrico può essere usato solo dai 14 anni in su, e solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h. Sulle strade extraurbane, la circolazione è consentita solo in presenza di piste ciclabili.

VELOCITÀ MASSIMA – La velocità massima consentita è di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle zone pedonali. I monopattini privi di luci anteriori e posteriori non possono circolare nelle ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno in particolari condizioni atmosferiche.Le sanzioni possono variare dai 100 ai euro 400.

CASCO E GIUBBOTTO – I conducenti minorenni devono indossare il casco e mantenere libero l’uso delle braccia e delle mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. E’ vietato trasportare altre persone, oggetti o animali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Altrimenti si rischia una multa da 50 a 200 euro.

NOLEGGIO – Infine, i servizi di noleggio e sharing di monopattini potranno essere attivati solo con una delibera di giunta comunale. Il Comune di Piacenza, in questo senso, non si è ancora espresso.

A rendere note queste novità è l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, esprimendo anche alcune perplessità: “Stigmatizziamo l’assenza di formazione per coloro che utilizzano questi dispositivi – interviene il presidente Mauro Sorbi – perché la loro gestione richiede riflessi pronti e forte senso dell’equilibrio. Inoltre, sarebbe opportuno estendere l’obbligo di portare con sé un documento di identità, proprio per agevolare il compito delle forze dell’ordine nei controlli sui monopattinisti“.