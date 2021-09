Monopattini, l’esordio delude le aspettative. A Piacenza 65mila chilometri da maggio

Da maggio ad oggi, i monopattini a noleggio sulle strade di Piacenza sono stati utilizzati da 8.600 utenti, su 65mila chilometri percorsi, dal centro storico alla periferia, “ovvero – specifica il gestore Bit Mobility – quasi dieci tonnellate di Co2 risparmiate grazie all’impiego dei mezzi elettrici”.

Ma la società privata – che ha ottenuto in servizio in concessione dal Comune – auspicava un riscontro maggiore da parte dei piacentini. “In effetti – conferma il responsabile Michele Francione – ci aspettavamo un utilizzo del 20 per cento in più, però potrebbe trattarsi di un trend fisiologico. Vedremo i numeri di settembre e ottobre”.

Stando ai dati, in media – in ogni viaggio – i piacentini si affidano ai monopattini per dodici minuti. Le fasce orarie più frequenti vanno dalle 17 alle 21, mentre i giorni più gettonati sono il venerdì e il sabato. Questi dispositivi attraggono perlopiù le nuove generazioni: i conducenti registrati hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni nel 41 per cento dei casi, quelli dai 25 ai 35 anni sono invece il 26 per cento. In totale, Bit Mobility ha registrato finora quattro tentativi di furto (tutti sventati) e zero sinistri stradali o atti vandalici.

