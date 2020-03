Una donna è stata investita nella prima mattinata di mercoledì 4 marzo a Piacenza in via Pietro Cella. Da capire la dinamica, pare che stesse attraversando sulle strisce. Su posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto la donna al pronto soccorso cittadino. Le sue condizioni sono serie ma non corre pericolo di vita.

