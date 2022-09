Cisl, ritrovamento sospetto sul davanzale: ipotesi bossolo. Indagini in corso

Ritrovamento sospetto sul davanzale della sede della Cisl in via Cella a Piacenza: si tratterebbe di un bossolo. Venerdì mattina, infatti, alcuni dipendenti del sindacato hanno rinvenuto un pezzo di ferro che sembra corrispondere a una cartuccia per armi da fuoco. La questura è stata allertata: le indagini sono in corso, la polizia mantiene uno stretto riserbo. Non si tratterebbe del primo atto intimidatorio rivolto alle sigle di rappresentanza dei lavoratori, in un clima di crescente tensione con i movimenti no-vax. Ma le eventuali responsabilità sono ancora da accertare. I dirigenti della Cisl non smentiscono il ritrovamento del presunto bossolo.

